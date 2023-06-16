87-летняя «Скайрим-бабушка» не будет играть в Starfield — она ждёт The Elder Scrolls 6

Известная 87-летняя фанатка «Скайрима» Ширли Карри, которая выпускает ролики по игре на своём YouTube-канале, заявила, что не ждёт Starfield. Женщина призналась, что не любит космический сеттинг и предпочитает фэнтезийные миры в духе Skyrim.

Кроме того, Ширли зла на Тодда Говарда и всю Bethesda за то, что они так долго тянут с созданием The Elder Scrolls 6. Она очень ждёт игру ещё с момента анонса.

Жду ли я Starfield? Нет! И вообще, я слишком зла на них за то, что они так тянут с The Elder Scrolls 6!

Также Ширли Карри развеяла слухи о возможном камео в Starfield. Ранее игроки заметили, что во время презентации разработчики показали отрывок, где некая пожилая женщина приглашает главного героя на обед. Геймерша заявила, что с ней никто не связывался и в создании космической игры она не участвовала.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.