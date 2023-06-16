Арнольд Шварценеггер: я с лёгкостью стал бы президентом США, если бы мне позволили

Известный американский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что с радостью поучаствовал бы в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Однако в этом ему отказывает Конституция: президентом страны может стать только гражданин США по рождению, а Железный Арни родился и вырос в Австрии.

При этом Шварценеггер абсолютно уверен в том, что выиграл бы выборы — как это сделал 40-й президент США и бывший актёр Рональд Рейган в 1981 году.

Мне кажется, это поле было широко открыто в 2016 году. И это поле открыто прямо сейчас. Подумайте об этом сами. Кто будет на президентских выборах в 2024 году? Сейчас нет человека, который мог бы объединить людей. Теперь вопрос скорее в том, против кого вы голосуете, а не за кого вы проголосовали бы.

Помимо Шварценеггера, о желании баллотироваться ранее заявляли и другие актёры, включая Дуэйна Джонсона и Мэттью Макконахи.