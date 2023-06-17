Огромный патч, подземелья и «Хардкор»: авторы Diablo 4 рассказали о поддержке игры

Студия Blizzard провела часовой стрим, посвящённый Diablo 4. На нём разработчики поделились планами по дальнейшему развитию проекта и обсудили релиз игры.

Так, авторы отметили, что очень довольны запуском экшена. Он прошёл без серьёзных технических проблем — в отличие от релиза Diablo 3 в 2012 году. В этом им помогли два открытых бета-теста, во время которых разработчики фиксировали все основные жалобы игроков.

Сейчас в Blizzard работают над первым крупным патчем для Diablo 4. Авторы не стали делиться подробностями, отметив лишь, что список изменений насчитывает уже 13 страниц. Судя по всему, он выйдет вместе со стартом первого сезона поддержки, который стартует до конца июля. Сейчас разработчики его тестируют.

Создатели также рассказали об улучшениях подземелий. В будущем игроки смогут телепортироваться прямо ко входу в кошмарные пещеры, а ценность за их прохождение только увеличится. Что касается репутации, то и её переработают: геймерам больше не придётся повторно изучать все локации для того, чтобы заработать известность.

Наконец, авторы затронули тему «Хардкорного» режима и нелепых смертей, которые в нём возникают. У Blizzard уже есть идея, как исправить проблему гибели персонажа из-за отключения от сервера или случайного бага. В игру добавят свиток побега, который будет автоматически телепортировать героя в безопасное место в случае потери соединения или возникновении непредвиденной ошибки.