У 83-летнего Аль Пачино и его 29-летней девушки родился сын Роман

У 83-летнего легендарного актёра Аль Пачино и его 29-летней девушки Нур Альфаллах родился сын. Ребёнка назвали Романом. Об этом рассказал представитель артиста Стэн Розенфилд. Это уже четвёртый ребёнок Пачино.
Подтверждаю — у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын по имени Роман Пачино.
Отмечается, что пара более чем счастлива. Пачино и его девушку уже заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и на прогулке.
Любопытный факт: Нур ранее встречалась с немолодым фронтменом группы The Rolling Stones Миком Джаггером и легендой Голливуда Клинтом Иствудом. У Пачино уже есть трое детей — 33-летняя дочь от Джен Таррант и 22-летние двойняшки Антон и Оливия от Беверли Д’Анджело.
Роберт Де Ниро недавно заявил, что совсем недавно стал отцом седьмого ребёнка. 79-летний артист рассказал об этом в интервью ET Canada, которое было посвящено грядущему фильму «Уикенд с батей».
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