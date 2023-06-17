У 83-летнего Аль Пачино и его 29-летней девушки родился сын Роман

У 83-летнего легендарного актёра Аль Пачино и его 29-летней девушки Нур Альфаллах родился сын. Ребёнка назвали Романом. Об этом рассказал представитель артиста Стэн Розенфилд. Это уже четвёртый ребёнок Пачино.

Подтверждаю — у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын по имени Роман Пачино.

Отмечается, что пара более чем счастлива. Пачино и его девушку уже заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и на прогулке.

Любопытный факт: Нур ранее встречалась с немолодым фронтменом группы The Rolling Stones Миком Джаггером и легендой Голливуда Клинтом Иствудом. У Пачино уже есть трое детей — 33-летняя дочь от Джен Таррант и 22-летние двойняшки Антон и Оливия от Беверли Д’Анджело.

Роберт Де Ниро недавно заявил, что совсем недавно стал отцом седьмого ребёнка. 79-летний артист рассказал об этом в интервью ET Canada, которое было посвящено грядущему фильму «Уикенд с батей».