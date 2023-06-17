Базз Лайтер и Вуди точно появятся в «Истории игрушек 5»

Креативный директор Pixar Пит Доктер напомнил, что студия уже вовсю работает над «Историей игрушек 5» — продолжением нашумевшей серии мультфильмов про живые игрушки. По словам топ-менеджера, в новом мультфильме франшизы зрители снова встретятся с Баззом Лайтером и ковбоем Вуди.
У нас есть ещё одна «История игрушек», так что Вуди и Базз возвращаются.
Возвращение Базза в новую «Историю игрушек» ещё в феврале подтвердил актёр Тим Аллен. Артист тогда отметил, что снова озвучит знаменитого игрушечного героя.
Ещё Доктер подтвердил, что его команда работает над продолжением мультфильма «Головоломка» и несколькими другими неанонсированными проектами.
Анимационная студия Pixar совместно с Disney недавно анонсировала новый полнометражный мультфильм «Элио» — тизер-трейлер проекта опубликован на YouTube.
В центре сюжета окажется история Элио, неудачливого мальчика с активным воображением. Во время прибытия на Землю инопланетная цивилизация ошибочно идентифицирует его как руководителя планеты — теперь ему предстоит наладить контакт с пришельцами.
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