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Из «Флэша» вырезали героя Марлона Брандо и ещё два известных камео

Из «Флэша» вырезали героя Марлона Брандо и ещё два известных камео
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Режиссёр фильма «Флэш» Андрес Мускетти вырезал из новой картины целых три камео персонажей, которые фигурировали в очень старых фильмах по комиксам DC. Он убрал из фильма отца Супермена Джор-Эла, которого в фильме «Супермен» 1978 года сыграл легендарный Марлон Брандо, а также Чудо-женщину в исполнении
Линды Картер и Джокера, которого в сериале «Бэтмен» 1960-х играл Сезар Ромеро.

Джор-Эл — Марлон Брандо

Фото: Warner Bros.

Чудо-женщина — Линда Картер

Фото: Warner Bros. Television Studios

Джокер — Сезар Ромеро

Фото: Warner Bros.

Мускетти отметил, что есть четырёхчасовая версия «Флэша», но она нравится ему меньше, чем финальная. На агрегаторе CinemaScore первые зрители поставили новому кинокомиксу среднюю оценку B. Получается, что расхваленный Томом Крузом блокбастер понравился аудитории меньше, чем провалившийся в прокате «Чёрный Адам». У ленты с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли на агрегаторе оценка B+.

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