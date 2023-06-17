Ханс Циммер сделал предложение своей девушке прямо во время концерта — она сказала «да»

На недавно прошедшем концерте в Лондоне знаменитый композитор Ханс Циммер прямо на сцене перед многотысячной толпой сделал предложение своей девушке. Она сказала «да». Возраст и имя возлюбленной музыканта неизвестны.

Ханс Циммер делает предложение своей возлюбленной

Видео доступно VK. Права на видео принадлежат Ghida, RD (Твиттер).

Когда девушка согласилась выйти за Циммера, весь зал взорвался аплодисментами. Перед концертом знаменитый композитор в своих соцсетях написал, что фанатов ждёт незабываемое шоу, а Лондон он назвал своим домом.

Циммер уже был дважды женат. Первая жена композитора — модель Вики Кэролин, она родила ему дочь Зои. Вторая супруга — Сюзанна Циммер. У пары родилось трое детей — Джейк, Бриджит и Аннабель. Ханс развёлся с Зои в 2020 году.