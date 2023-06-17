Актриса Дженнифер Лоуренс назвала свои любимые комедии для взрослых

Звезда «Голодных игр» и «Людей икс» Дженнифер Лоуренс раскрыла топ-6 своих любимых комедий с рейтингом R. На фильмы с таким рейтингом не достигшие 16-летия дети допускаются к просмотру только в присутствии родителей. Среди любимых комедий Лоуренс — культовый «Эйс Вентура» с Джимом Керри в главной роли, а также «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» и «Сводные братья», в которых играет не менее известный комик Уилл Феррелл.

Топ-6 любимых взрослых комедий Дженнифер Лоуренс

«SuperПерцы» (2007)

«Эйс Вентура» (1994)

«Сводные братья» (2008)

«Зверинец» (1978)

«Милашка» (2002)

«Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004)

В мае Лоуренс заявила, что с радостью вернулась бы к франшизе «Голодные игры». Девушка четырежды перевоплощалась в главную героиню саги Китнисс Эвердин — и с радостью сделает это ещё раз, если ей представится случай.