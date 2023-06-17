Актриса Дженнифер Лоуренс назвала свои любимые комедии для взрослых
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Звезда «Голодных игр» и «Людей икс» Дженнифер Лоуренс раскрыла топ-6 своих любимых комедий с рейтингом R. На фильмы с таким рейтингом не достигшие 16-летия дети допускаются к просмотру только в присутствии родителей. Среди любимых комедий Лоуренс — культовый «Эйс Вентура» с Джимом Керри в главной роли, а также «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» и «Сводные братья», в которых играет не менее известный комик Уилл Феррелл.
Топ-6 любимых взрослых комедий Дженнифер Лоуренс
- «SuperПерцы» (2007)
- «Эйс Вентура» (1994)
- «Сводные братья» (2008)
- «Зверинец» (1978)
- «Милашка» (2002)
- «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004)
В мае Лоуренс заявила, что с радостью вернулась бы к франшизе «Голодные игры». Девушка четырежды перевоплощалась в главную героиню саги Китнисс Эвердин — и с радостью сделает это ещё раз, если ей представится случай.
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