В России хотят запретить импорт смартфонов Samsung и LG
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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские власти активно обсуждают запрет параллельного импорта южнокорейских смартфонов Samsung и LG. По словам чиновника, он и его коллеги рассматривает запрет потому, что «есть китайские аналоги, которые никак не уступают».
Сейчас по ним параллельный импорт разрешён, а мы с Минпромторгом обсуждаем введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги.
По словам главы Минцифры, вопрос запрета ввоза iPhone он с коллегами не затрагивает, а вот тему запрета серверов и систем хранения данных от НР или IBM чиновники обсуждают более чем активно. По их словам, эта продукция — из недружественных стран. При этом запрет на ввоз продукции, у которой нет качественных российских аналогов, не обсуждается.
Отмечается, что вопрос запрета серого импорта южнокорейской техники пока находится на очень ранней стадии обсуждения.
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