Блогер сравнил Starfield в 2022 и в 2023 годах — игра стала выглядеть куда лучше

Блогер под ником Cycu1 выпустил новое видео, в котором он сравнил показы Starfield в 2022 году и в 2023-м. Автор наглядно показал разницу между двумя сборками: за последний год создатели «Скайрима» и Fallout 4 полностью переработали глобальное освещение, что сильно улучшило картинку.

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Bethesda

Помимо улучшенного освещения разработчики доработали размытие движения, благодаря чему повысилось плавность изображения. Кроме того, проект в целом заиграл более светлыми красками — по сравнению с версией 2022 года.

Сравнение Starfield в 2022 году и 2023-м

2022 2023

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.