Netflix выпустил первый тизер второго сезона «Игры в кальмара»

Netflix выпустил первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара», в котором авторы представили знакомых актёров и показали новых героев.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

При этом в Netflix всё ещё отказываются сообщать дату выхода продолжения. Съёмки проекта стартовали совсем недавно и должны продлиться приблизительно 10 месяцев. После этого начнётся этап постпроизводства, на который наверняка уйдёт ещё как минимум несколько месяцев. Таким образом, второй сезон явно выйдет не раньше осени 2024 года.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021-го и стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту суммарно смотрели в течение 1,65 млрд часов. Это самый популярный сериал в истории Netflix.