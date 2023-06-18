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В пятом сезоне сериала «Ты» может сыграть звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега

В пятом сезоне сериала «Ты» может сыграть звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега
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Netflix выпустил первый тизер пятого сезона сериала «Ты», в котором исполнитель главной роли Пенн Бэджли поблагодарил зрителей за поддержку и заявил, что скоро история Джо действительно завершится. Кроме того, артист протизерил возвращение некоторых персонажей из прошлых сезонов, которые так и не появились в недавно вышедшем четвёртом.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

Вполне возможно, Бэджли имеет ввиду в том числе Дженну Ортегу, которая не могла вернуться в шоу из-за занятости в «Уэнсдей». Актриса играла роль Элли Алвес во втором сезоне, а в третьем о ней упоминалось лишь вскользь.

Сериал «Ты» рассказывает о сталкере и серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек и сурово с ними расправляется. В пятом сезоне герой возвращается в Нью-Йорк — продолжение должно выйти в 2024 году.

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