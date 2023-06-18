Netflix показал отрывок из третьего сезона «Ведьмака» с брутальной битвой главных героев

Приблизительно за две недели до премьеры Netflix выпустил небольшой отрывок из третьего сезона «Ведьмака». В нём Геральт, Цири и Йеннифэр сталкиваются с толпой головорезов и неким магом, с которым очень жестоко расправляется герой Генри Кавилла. Впоследствии битва переходит в совсем уж масштабное побоище, результаты которого мы узнаем уже совсем скоро.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится уже 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

Ранее Netflix опубликовал названия и логотипы первых пяти серий.