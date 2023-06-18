Появились первые кадры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — премьера в 2024 году

Netflix выпустил первый тизер сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — экранизации культового аниме, вышедшего в 2005 году. В небольшом ролике авторы показали четыре стихии и подтвердили примерную дату выхода — 2024 год. Более точной информацией о премьере создатели поделятся позже.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

Также Netflix показал главных героев будущих шоу, среди которых Аанг, Катара, Сокка и Зуко.

Аанг

Фото: Netflix

Катара

Фото: Netflix

Сокка

Фото: Netflix

Зуко

Фото: Netflix

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.