Появились первые кадры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — премьера в 2024 году

Netflix выпустил первый тизер сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — экранизации культового аниме, вышедшего в 2005 году. В небольшом ролике авторы показали четыре стихии и подтвердили примерную дату выхода — 2024 год. Более точной информацией о премьере создатели поделятся позже.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix
Также Netflix показал главных героев будущих шоу, среди которых Аанг, Катара, Сокка и Зуко.
Аанг
Фото: Netflix
Катара
Фото: Netflix
Сокка
Фото: Netflix
Зуко
Фото: Netflix
«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.
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