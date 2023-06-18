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Вышел первый трейлер сериала «Ван Пис» от Netflix — шоу выйдет 31 августа

Представлен первый трейлер сериала «Ван Пис» — шоу выйдет 31 августа
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Создатели экранизации манги и аниме «Ван Пис» выпустили первый трейлер экранизации для Netflix. В ролике авторы показали завязку проекта и анонсировали дату выхода — все десять эпизодов можно будет посмотреть уже 31 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Права на видео принадлежат Netflix

Главные роли в экранизации One Piece исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечала в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.

Сериал One Piece рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Оригинальное аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор — за 34 года вышло более 1000 эпизодов.

Постер

Фото: Netflix

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Первый кадр из сериала «Ван Пис» от Netflix. Шоу выйдет в 2023 году
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