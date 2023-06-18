Вышел первый тизер «Задачи трёх тел» — нового сериала создателей «Игры престолов»

Netflix выпустил первый тизер-трейлер сериала «Задача трёх тел» — экранизации культовой фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Премьера состоится уже в январе 2024 года.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix
«Задача трёх тел» расскажет о об альтернативных временах культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.
Сценаристами и продюсерами сериала выступят Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов». Это будет их первый проект со времён провального финала культового фентези, вышедшего весной 2019 года. Главные роли в шоу исполнят Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»), Бенедикт Вонг (фильмы Marvel), Лиам Каннингем («Игра престолов») и другие.
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