Сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером продлили на второй сезон
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Арнольд Шварценеггер анонсировал второй сезон сериала «Фубар», в котором легендарный актёр и культурист играет главную роль. Арни заявил, что он очень любит продолжения. По его словам, возвращение к жанру боевика благодаря новому шоу Netflix очень «похоже на возвращение домой». Ещё он заявил, что герои экшен-фильмов не уходят на пенсию, а перезагружаются.
Герои боевиков не уходят на пенсию. Мы просто перезагружаемся.
«Фубар» рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Героям предстоит переосмыслить свои сложные взаимоотношения и стать настоящими партнёрами, а затем и семьёй.
Главные роли в сериале исполнят Арнольд Шварценеггер («Терминатор») и Моника Барбаро («Феникс» из «Топ Ган: Мэверик»). Дата старта второго сезона пока неизвестна.
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