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Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон присоединилась к пятому сезону «Очень странных дел»

Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон присоединилась к пятому сезону «Очень странных дел»
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В финальном, пятом сезоне сериала «Очень странные дела» к актёрскому составу присоединится Линда Хэмилтон. Актриса прославилась как исполнительница роли Сары Коннор в нескольких частях киноцикла «Терминатор». Кого именно доверили сыграть Линде в одном из главных шоу Netflix, пока неизвестно.

Точная дата выхода пятого сезона «Очень странных дел» остаётся под большим вопросом. Из-за масштабной забастовки Гильдии сценаристов США производство шоу временно приостановлено.

Netflix продолжает развивать франшизу «Очень странные дела» и заказал мультсериал, действие которого будет происходить в мире популярной вселенной. Над шоу работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons, проекту «Фанбой и Чам Чам» или недавнему Glitch Techs на Netflix.

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