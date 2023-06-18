Крис Хемсворт показал, как озвучивали экшен в «Операции по спасению 2»
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Крис Хемсворт неожиданно снялся в ASMR-видео, в нём актёр ломает сельдерей, бьёт мясо и с помощью степлера создаёт звуки перезарядки стрелкового оружия. Этот ролик посвящён недавно вышедшему боевику «Операция по спасению 2», в нём Крис снова сыграл благородного нелегального наёмника, который взялся ещё за одно очень опасное задание.
Крис Хемсворт в ASMR-видео в честь выхода фильма «Операция по спасению 2»
Видео доступно на YouTube-канале Still Watching Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Во время презентации Tudum актёр Крис Хемсворт заявил, что у серии фильмов «Тайлер Рейк: Операция по спасению» появится третья часть. Судя по всему, руководство Netflix полностью устроили первые показатели сиквела, и авторы картины уже работают над триквелом.
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