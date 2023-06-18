Хидео Кодзима хочет отправиться в космос и разработать там игру

На премьере документального фильма «Хидео Кодзима: Соединяя миры» легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима признался, что хочет отправиться в космос и там разработать видеоигру, в которую можно будет играть за пределами планеты Земля.

Я хочу отправиться в открытый космос и создать игру, в которую вы сможете играть в космосе… Так что, пожалуйста, кто-нибудь, отправьте меня в космос.

Фильм Connecting Worlds («Соединяя миры») по большей части посвящён основанию студии Kojima Productions в 2015 году. Тогда Кодзима со скандалом ушёл из Konami и решил создать независимую компанию, которую сам же и возглавил.

Важная составляющая фильма — интервью с известными режиссёрами и актёрами, которые работали с геймдизайнером: от Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна до Нормана Ридуса и членов музыкальной группы Woodkid.