Хидео Кодзима рассказал о работе над фильмом Death Stranding

Хидео Кодзима не будет режиссировать фильм по игре Death Stranding. Он возьмёт на себя обязанности продюсера, а также будет курировать сюжет, визуальную составляющую и дизайн грядущей ленты.
Я активно участвую в продюсировании, а также отвечаю за сюжет, внешний вид и дизайн экранизации Death Stranding, но не отвечаю за режиссуру.
Экранизация не будет стандартным блокбастером, как большинство фильмов по мотивам видеоигр. Кодзима хочет создать более авторское и даже артхаусное кино, потому что у него и его партнёров нет цели заработать на картине миллионы.
Производство фильма Death Stranding курирует Hammerstone Studios. Студия также работает над сиквелом иронично-ностальгического боевика Kung Fury. Компания полностью финансирует киноверсию постапокалиптической фантастики, а продюсированием, помимо Кодзимы, занимается Алекс Лебовичи («Кунг Фьюри 2», «Варвар»). Пока неизвестно, кому доверили сценарий и кто займёт режиссёрское кресло.
Дата выхода и подробности сюжета экранизации тоже неизвестны.
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