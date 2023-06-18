Зак Снайдер «взволнован» грядущим просмотром фильма «Флэш»

Режиссёр Зак Снайдер еще не добрался до фильма «Флэш». Он собирается посмотреть ленту на следующих выходных. По его словам, он с нетерпением ждёт просмотра и «взволнован» новым кинокомиксом.
Я просто в восторге от того, что увижу это!
Фильм «Флэш» — последний фильм киновселенной DC, которую запустил Зак Снайдер. В рамках этой вселенной он снял фильмы «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», а также режиссёрскую версию последней ленты. До этого Зак экранизировал культовых «Хранителей» — его работа была тепло принята фанатами.
Мировая премьера фильма «Флэш» состоялась 15 июня. В первый день в прокате США лента заработала лишь $ 24,5 млн с учётом предпремьерного показа в четверг. Ранее аналитики были уверены, что в первые выходные (первые три дня с премьеры) кинокомикс точно привлечёт около $ 75 млн в домашнем прокате. Теперь они скорректировали прогноз и считают, что картина в этот уикенд получит в американском прокате $ 60 млн.
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