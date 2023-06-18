Крис Хемсворт наслаждается страданиями и болью на съёмках боевиков
Поделиться
Крис Хемсворт заявил, что не любит боевики, в которых актёры не принимают реальные удары и даже не задыхаются от сражений с врагами в динамичных экшен-сценах. По словам актёра, из-за этого многие экшен-фильмы выглядят неубедительно.
Меня немного раздражает, когда я вижу в боевиках героев, которые после 10-минутного боя продолжают спокойно дышать носом и даже позируют в конце. В таких фильмах нет ощущения опасности и реалистичности.
Сам Хемсворт на съёмках в экшен-сценах принимает от коллег реальные удары, выкладываясь на полную. По его словам, весь пот и даже кровь в сценах боёв с его участием чаще настоящие, чем нет. Он подчеркнул, что благодаря этому зритель понимает, что на экране происходит реальное месиво, поэтому аудитория реально переживает и погружается в повествование.
Если на съёмках я не прохожу через ад, то, думаю, зрителям трудно сопереживать или осознавать, что ставки высоки, понимаете? Я понимаю желание создать образ кинозвезды, сильный образ, но я наслаждаюсь изнеможением и болью, которая транслируется через экран. Думаю, это придаёт фильму больше целостности и правдивости.
«Операция по спасению 2» с Крисом Хемсвортом в главной роли уже доступна в онлайн-кинотеатре Netflix.
Комментарии
- 18 июня 2023
-
18:52
-
18:34
-
18:18
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
15:44
-
15:07
-
14:43
-
14:08
-
13:26
-
12:48
-
12:29
-
02:11
-
01:50
-
01:39
-
01:07
-
00:54
-
00:11
-
00:01
- 17 июня 2023
-
22:25
-
20:25
-
19:44
-
18:35
-
18:14
-
17:50
-
17:13
-
16:38
-
16:03
-
15:25
-
14:51
-
14:37
-
14:06
-
14:00
-
13:25
Партнерский контент