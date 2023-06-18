Крис Хемсворт наслаждается страданиями и болью на съёмках боевиков

Крис Хемсворт заявил, что не любит боевики, в которых актёры не принимают реальные удары и даже не задыхаются от сражений с врагами в динамичных экшен-сценах. По словам актёра, из-за этого многие экшен-фильмы выглядят неубедительно.

Меня немного раздражает, когда я вижу в боевиках героев, которые после 10-минутного боя продолжают спокойно дышать носом и даже позируют в конце. В таких фильмах нет ощущения опасности и реалистичности.

Сам Хемсворт на съёмках в экшен-сценах принимает от коллег реальные удары, выкладываясь на полную. По его словам, весь пот и даже кровь в сценах боёв с его участием чаще настоящие, чем нет. Он подчеркнул, что благодаря этому зритель понимает, что на экране происходит реальное месиво, поэтому аудитория реально переживает и погружается в повествование.

Если на съёмках я не прохожу через ад, то, думаю, зрителям трудно сопереживать или осознавать, что ставки высоки, понимаете? Я понимаю желание создать образ кинозвезды, сильный образ, но я наслаждаюсь изнеможением и болью, которая транслируется через экран. Думаю, это придаёт фильму больше целостности и правдивости.

«Операция по спасению 2» с Крисом Хемсвортом в главной роли уже доступна в онлайн-кинотеатре Netflix.