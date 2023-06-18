«Флэш» стартовал в США лишь с $ 55 млн — фильм всё ближе к провалу

Кинокомикс «Флэш» в первые выходные собрал в прокате США лишь $ 55 млн. При этом аналитики были уверены, что лента привлечёт на старте более $ 75 млн, а потом они скорректировали прогноз и предрекли сборы в $ 60 млн. Картина в итоге не смогла оправдать ожидания экспертов.

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Есть вероятность, что «Флэш» по итогу сможет хотя бы отбить затраты с международного проката. Но такая вероятность, учитывая такой слабый старт, крайне мала.

На агрегаторе CinemaScore первые зрители поставили новому кинокомиксу среднюю оценку B. Получается, что расхваленный Томом Крузом блокбастер аудитории понравился меньше, чем провалившийся в прокате «Чёрный Адам». У ленты с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли на агрегаторе оценка B+.