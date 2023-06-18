Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория: если бы сериал выходил сейчас, нас бы отменили

«Отчаянные домохозяйки» входит в топы лучших сериалов всех времён. Истории четырёх домохозяек, отчаянно пытающихся найти своё счастье, запали зрителям в душу и завоевали более пятидесяти престижнейших наград в мире кино.

Ева Лонгория, исполнительница роли Габриэль Солис, считает, что авторам следует отдать должное эпохе, в которой выходило шоу. По её словам, в сериале столько шуток и историй, что какая-нибудь из них точно кого-то оскорбила бы, и проект бы уже давно отменили.

Я не знаю, смогли бы мы снять такое шоу сегодня или нет. Мне кажется, что нас бы просто отменили. Я не про запрет на телевидении, а про культурную отмену, потому что сериал был слишком новаторским. Мы говорили и делали столько всего, что даже в те времена это вызывало шок.

Сериал «Отчаянные домохозяйки» выходил с 2004 по 2012 год. За это время авторы выпустили восемь сезонов, которые рассказывали о приключениях четырёх подруг, живущих в вымышленном американском городке Фэйрвью. Они пытаются найти своё счастье, страдая от проблем в личной жизни.

Интересно, что сама Лонгория хотела бы сняться в перезапуске сериала. Ева отмечала, что если ей поступит такое предложение, она согласится без каких-либо разговоров.