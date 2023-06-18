Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория: если бы сериал выходил сейчас, нас бы отменили

«Отчаянные домохозяйки» входит в топы лучших сериалов всех времён. Истории четырёх домохозяек, отчаянно пытающихся найти своё счастье, запали зрителям в душу и завоевали более пятидесяти престижнейших наград в мире кино.
Ева Лонгория, исполнительница роли Габриэль Солис, считает, что авторам следует отдать должное эпохе, в которой выходило шоу. По её словам, в сериале столько шуток и историй, что какая-нибудь из них точно кого-то оскорбила бы, и проект бы уже давно отменили.
Я не знаю, смогли бы мы снять такое шоу сегодня или нет. Мне кажется, что нас бы просто отменили. Я не про запрет на телевидении, а про культурную отмену, потому что сериал был слишком новаторским. Мы говорили и делали столько всего, что даже в те времена это вызывало шок.
Сериал «Отчаянные домохозяйки» выходил с 2004 по 2012 год. За это время авторы выпустили восемь сезонов, которые рассказывали о приключениях четырёх подруг, живущих в вымышленном американском городке Фэйрвью. Они пытаются найти своё счастье, страдая от проблем в личной жизни.
Интересно, что сама Лонгория хотела бы сняться в перезапуске сериала. Ева отмечала, что если ей поступит такое предложение, она согласится без каких-либо разговоров.
- 18 июня 2023
-
22:00
-
21:06
-
18:52
-
18:34
-
18:18
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
15:44
-
15:07
-
14:43
-
14:08
-
13:26
-
12:48
-
12:29
-
02:11
-
01:50
-
01:39
-
01:07
-
00:54
-
00:11
-
00:01
- 17 июня 2023
-
22:25
-
20:25
-
19:44
-
18:35
-
18:14
-
17:50
-
17:13
-
16:38
-
16:03
-
15:25
-
14:51
-
14:37
-
14:06