Некоторые костюмы в игре «Человек-паук 2» будут доступны только в расширенном издании

Недавно стартовали предварительные заказы игры «Человек-паук 2». Геймеры обратили внимание, что за покупку расширенного издания они могут получить дополнительные костюмы, а разработчики поспешили внести ясность в получение нарядов.
Как выяснилось, получить эти костюмы можно будет только за покупку расширенного издания, а открыть наряды, например, во время прохождения, будет невозможно. Поэтому костюмы в каком-то роде считаются эксклюзивными для владельцев расширенного издания.
Всего там будет пять костюмов для Майлза Моралеса и Питера Паркера.
Фото: Sony
«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5. Проект получил полную поддержку русского языка, включая даже озвучку. К своим ролям наверняка вернутся актёры, озвучившие персонажей в первой части.
- 19 июня 2023
-
06:42
- 18 июня 2023
-
22:00
-
21:06
-
18:52
-
18:34
-
18:18
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
15:44
-
15:07
-
14:43
-
14:08
-
13:26
-
12:48
-
12:29
-
02:11
-
01:50
-
01:39
-
01:07
-
00:54
-
00:11
-
00:01
- 17 июня 2023
-
22:25
-
20:25
-
19:44
-
18:35
-
18:14
-
17:50
-
17:13
-
16:38
-
16:03
-
15:25
-
14:51
-
14:37