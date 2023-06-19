Фрэнсис Форд Коппола ответил на вопрос о съёмках «Крёстного отца 4»
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Культовый режиссёр Фрэнсис Форд Коппола в социальных сетях недавно прокомментировал появление четвёртой части «Крёстного отца». Постановщика постоянно спрашивают про картину, поэтому он решил ответить коротко и ясно.
По словам Копполы, для него существуют только один фильм, известный как «Крёстный отец». Также режиссёр перечислил первую и вторую части франшизы, не упоминая третью.
На мой взгляд, есть только один фильм, известный как «Крёстный отец» (части 1 и 2) и эпилог о смерти Майкла Корлеоне.
Вероятно, эти слова значат то, что Коппола никогда не будет работать над новой частью «Крёстного отца», хотя какое-то время режиссёр обдумывал создание новой части франшизы, но потом забросил эту идею.
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