Samsung продолжит осуществлять поддержку смартфонов в России

По информации ТАСС, южнокорейская группа компаний Samsung не прекращала и продолжит обслуживать устройства, купленные пользователями в России. Об этом ведомству сообщил осведомлённый источник.

Также этот источник отметил, что компания и при приостановке продаж продолжила обслуживать и поддерживать российских клиентов компании.

Любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России, пользователи по-прежнему смогут обращаться в сервисные и контакт-центры компании.

Samsung, как и другие компании, приостановила деятельность в России в начале 2022 года. Несмотря на это, некоторые фирмы до сих пор присутствуют на рынке РФ и сотрудничают со страной. В большинстве случаев действует параллельный импорт.