Samsung продолжит осуществлять поддержку смартфонов в России
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По информации ТАСС, южнокорейская группа компаний Samsung не прекращала и продолжит обслуживать устройства, купленные пользователями в России. Об этом ведомству сообщил осведомлённый источник.
Также этот источник отметил, что компания и при приостановке продаж продолжила обслуживать и поддерживать российских клиентов компании.
Любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России, пользователи по-прежнему смогут обращаться в сервисные и контакт-центры компании.
Samsung, как и другие компании, приостановила деятельность в России в начале 2022 года. Несмотря на это, некоторые фирмы до сих пор присутствуют на рынке РФ и сотрудничают со страной. В большинстве случаев действует параллельный импорт.
Решение по этому вопросу появится в ближайшее время
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