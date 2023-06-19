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Вышел новый тизер сериала «Берлин» — это спин-офф «Бумажного дома»

Вышел новый тизер сериала «Берлин» — это спин-офф «Бумажного дома»
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Netflix опубликовал свежий тизер-трейлер сериала «Берлин» — это спин-офф «Бумажного дома», одного из самых популярных неанглоязычных шоу Netflix, собравшего много тёплых оценок.

Сюжет проекта посвятят персонажу из основного шоу по имени Андрес де Фонойос. Его кодовое имя — Берлин. Персонажа вновь сыграет Педро Алонсо. История расскажет о том, как Берлин попытается выкрасть ценный и очень дорогой рубин.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Берлин» выйдет в Netflix в декабре этого года, но точной даты выхода пока что нет. «Бумажный дом» — испанский сериал Netflix, в котором рассказывалось о группе грабителей. По большей части шоу вышло драматическим.

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