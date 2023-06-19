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Генеральный директор Pixar попытался объяснить провал последних мультфильмов компании

Генеральный директор Pixar попытался объяснить провал последних мультфильмов компании
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Генеральный директор Pixar Пит Доктер дал интервью изданию Variety, в котором поговорил про современную киноиндустрию, различные анимационные проекты и, конечно, затронул картины Pixar, которые в последнее время не очень хорошо выстреливают.

Доктер попытался объяснить, почему так происходит. По его словам, в Pixar важно разрабатывать новые оригинальные истории, однако их становится труднее рекламировать и преподносить.

Для нас важно разрабатывать новые оригинальные истории, которые труднее преподносить. Мир, кажется, хочет найти утешение в том, что он знает. Но всё это когда-то было оригинальным.

Подход компании в целом, подчеркнул Доктер, не изменился — в Pixar хотят рассказывать поучительные забавные истории в самой доступной форме.

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