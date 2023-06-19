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Крис Хемсворт и Арнольд Шварценеггер встретились и провели совместную тренировку

Крис Хемсворт и Арнольд Шварценеггер встретились и провели совместную тренировку
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Во время прошедшего мероприятия Netflix Tudum в Бразилии встретились актёры Крис Хемсворт и Арнольд Шварценеггер, которые до этого нигде не пересекались. Особенно запоминающейся встреча оказалась для Хемсворта.

Он отметил, что личное знакомство с Арнольдом стало для него чем-то вроде сбывшейся мечты. К тому же актёрам даже удалось сходить в один спортзал и вместе потренироваться, что стало для Криса особенным событием.

Хемсворт обратился к фанатам на красной ковровой дорожке во время выступления на Netflix Tudum.

Я не знаю, каково было вам встретиться с нами. Но это было что-то вроде сбывшейся мечты.

Актёры сделали совместную фотографию и выложили в своих соцсетях. Арнольд даже похвалил Хемсворта за его мускулатуру.

Фото: Соцсети Криса Хемсворта

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