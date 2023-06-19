Крис Хемсворт и Арнольд Шварценеггер встретились и провели совместную тренировку
Поделиться
Во время прошедшего мероприятия Netflix Tudum в Бразилии встретились актёры Крис Хемсворт и Арнольд Шварценеггер, которые до этого нигде не пересекались. Особенно запоминающейся встреча оказалась для Хемсворта.
Он отметил, что личное знакомство с Арнольдом стало для него чем-то вроде сбывшейся мечты. К тому же актёрам даже удалось сходить в один спортзал и вместе потренироваться, что стало для Криса особенным событием.
Хемсворт обратился к фанатам на красной ковровой дорожке во время выступления на Netflix Tudum.
Я не знаю, каково было вам встретиться с нами. Но это было что-то вроде сбывшейся мечты.
Актёры сделали совместную фотографию и выложили в своих соцсетях. Арнольд даже похвалил Хемсворта за его мускулатуру.
Фото: Соцсети Криса Хемсворта
Крис Хемсворт сыграл в боевике главную роль
Комментарии
- 19 июня 2023
-
11:21
-
10:39
-
09:57
-
09:37
-
08:49
-
08:26
-
07:48
-
07:16
-
06:42
- 18 июня 2023
-
22:00
-
21:06
-
18:52
-
18:34
-
18:18
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
15:44
-
15:07
-
14:43
-
14:08
-
13:26
-
12:48
-
12:29
-
02:11
-
01:50
-
01:39
-
01:07
-
00:54
-
00:11
-
00:01
- 17 июня 2023
-
22:25
-
20:25
-
19:44
-
18:35
Партнерский контент