Крис Хемсворт и Арнольд Шварценеггер встретились и провели совместную тренировку

Во время прошедшего мероприятия Netflix Tudum в Бразилии встретились актёры Крис Хемсворт и Арнольд Шварценеггер, которые до этого нигде не пересекались. Особенно запоминающейся встреча оказалась для Хемсворта.

Он отметил, что личное знакомство с Арнольдом стало для него чем-то вроде сбывшейся мечты. К тому же актёрам даже удалось сходить в один спортзал и вместе потренироваться, что стало для Криса особенным событием.

Хемсворт обратился к фанатам на красной ковровой дорожке во время выступления на Netflix Tudum.

Я не знаю, каково было вам встретиться с нами. Но это было что-то вроде сбывшейся мечты.

Актёры сделали совместную фотографию и выложили в своих соцсетях. Арнольд даже похвалил Хемсворта за его мускулатуру.