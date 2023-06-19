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Биограф создателя ядерной бомбы в полном восторге от «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Биограф создателя ядерной бомбы в полном восторге от «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
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Историк Кай Бёрд, один из авторов биографической книги о создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере, уже посмотрел её экранизацию от Кристофера Нолана. Писатель пришёл в полный восторг и понадеялся, что после премьеры весь мир заговорит о проблемах, показанных в картине.

Я ошеломлён и эмоционально всё ещё прихожу в себя после того, как посмотрел фильм. Это будет ошеломляющее художественное достижение, и я надеюсь, что оно вызовет национальный, даже глобальный разговор о проблемах, о которых Оппенгеймер отчаянно пытался всем рассказать. О том, как жить в атомный век, как жить с бомбой, о маккартизме, что значит быть патриотом, и каковы возможности учёного в обществе, пропитанном технологиями и наукой, высказываться на общественные темы.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся с помощью обходных путей.

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