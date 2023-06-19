Соавтор сериала «Кумир» рассказал о создании отталкивающего героя The Weeknd

После выхода третьего эпизода сериала «Кумир» соавтор шоу Сэм Левинсон рассказал о создании жуткого, неуклюжего и амбициозного лидера культа Тедроса, которого в проекте играет музыкант Абель The Weeknd Тесфайе.

По словам Левинсона, он хотел показать человека, у которого есть всё, что он желал: музыка, карьера, исполненные цели. Всё это приправляется отсутствием таланта у этого человека.

Мы в доме Абеля, мы обсуждаем это, представляя Тедроса. И я бы сказал: «Представь, что у тебя есть всё то, о чём ты мечтал в жизни, в плане музыки и карьеры, — но представь, что у тебя нет ни капли таланта. Вот кто этот персонаж.

Сам же The Weeknd описывал своего героя схожим образом, указывая на то, что он ничем не притягивает зрителя и кажется придурком.

Сериал «Кумир» можно посмотреть на HBO Max. В России шоу официально не показывают.