Режиссёр Алексей Учитель призвал выдвинуть в 2023 году российский фильм на «Оскар»

Кинорежиссёр, сценарист, бывший член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель считает, что Россия должна выдвинуть в 2023 году свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Автор «Прогулки» и «Матильды» заявил, что странам нужно обмениваться культурным опытом в том числе для того, чтобы налаживать международные отношения.

Надо сотрудничать, надо, чтобы Российский оскаровский комитет выдвигал картину на эту премию. Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения.

В 2022 году президиум Киноакадемии России решил не выдвигать фильм на «Оскар» в одностороннем порядке. В знак протеста из Российского оскаровского комитета вышли Павел Чухрай, Николай Досталь, Алексей Учитель, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Вера Сторожева и Сергей Бодров-старший.