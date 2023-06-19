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Сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»: первый сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
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15 июня стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Всего в первом сезоне будет шесть серий, а новые эпизоды будут выходить каждую неделю по четвергам.

Для вашего удобства в этом материале мы собрали расписание выхода серий шоу. Второй эпизод ожидается 22 июня, а третий выйдет 29 числа.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — сериал, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги. Первый эпизод шоу приняли тепло, что может говорить о неплохом качестве проекта.

Расписание

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 июня
2-я серия22 июня
3-я серия29 июня
4-я серия6 июля
5-я серия13 июля
6-я серия20 июля
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