Расписание выхода серий первого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

15 июня стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Всего в первом сезоне будет шесть серий, а новые эпизоды будут выходить каждую неделю по четвергам.

Для вашего удобства в этом материале мы собрали расписание выхода серий шоу. Второй эпизод ожидается 22 июня, а третий выйдет 29 числа.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — сериал, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги. Первый эпизод шоу приняли тепло, что может говорить о неплохом качестве проекта.

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