Сын художника Джека Кирби раскритиковал фильм про Стэна Ли за игнорирование других авторов

16 июня на Disney+ вышел документальный фильм о писателе, сценаристе, редакторе и авторе комиксов Стэне Ли. Лента рассказывает о жизни культового автора Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастической четвёрки и многих других персонажей во вселенной Marvel.

Спустя несколько дней Нил Кирби, сын художника комиксов Джека Кирби, опубликовал большое обращение к Marvel. В нём он обвинил компанию в том, что она связывает свои успехи исключительно со Стэном Ли, игнорируя других авторов. Кирби отметил, что его отец не просто помогал с проработкой персонажей — он даже придумал некоторым из них имена, включая Бена Гримма и Сью Шторм.

Кроме того, его папа якобы многие годы работал по 14-16 часов в день, чтобы успеть в поставленные сроки. По мнению Кирби-младшего, многие другие авторы комиксов Marvel трудились в схожих условиях. Поэтому крайне несправедливо, что в фильме упоминается один лишь Стэн Ли, а остальные не упоминаются даже вскользь, считает автор.

На момент публикации заметки Marvel не комментировала обращение Нила Кирби.