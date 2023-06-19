Режиссёр «Джона Уика» уже раздумывает над продолжением фильма Ghost of Tsushima

Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски раскрыл первые детали будущей экранизации Ghost of Tsushima. Постановщик прекрасно понимает, что все события гигантской игры будет очень сложно уместить в сериал и тем более двухчасовой фильм.

Поэтому ему и его команде предстоит тяжёлая работа. Авторам придётся опустить некоторые сюжетные моменты, рассказав интересную историю и оставив при этом задел на продолжение.

Мы знаем, что у нас на руках отличный материал. Вопрос в том, как нам уместить столько информации в одном фильме на два или два с половиной часа? Настоящее испытание — сделать его настолько хорошим, насколько это возможно, оставив задел на продолжение.

У экранизации Ghost of Tsushima пока нет даже примерной даты выхода. Оригинальная игра вышла в 2020 году и сразу же стала ещё одним хитом PlayStation. Игра рассказывает о нападении монголов на японский остров Цусима, а игроки в роли самурая должны победить захватчиков и вернуть контроль над регионом.