Фильм «Переводчик» Гая Ричи выйдет в онлайне в России 21 июня

Уже 21 июня фильм «Переводчик» Гая Ричи официально доберётся до онлайн-кинотеатров России. Ленту можно будет посмотреть в том числе на «Кинопоиске» с русским дубляжом или в озвучке студии «Кубик в кубе».
Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания ВОЛЬГА». Права на видео принадлежат «Вольге».
«Переводчик» рассказывает историю сержанта Джона Кинли, который завершает свою службу в Афганистане. В один из последних дней он попадает под обстрел. Тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед — рискуя своей жизнью, он помогает герою сбежать из горячей точки. Вскоре Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы помочь своему спасителю и отомстить за смерть его сына.
Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол («Зодиак»), Энтони Старр («Пацаны»), Александр Людвиг («Викинги») и Эмили Бичем («1899»). Недавно Гай Ричи закончил съёмки своего следующего фильма — «Министерство неджентльменской войны» с Генри Кавиллом.
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