Фанаты переживают за здоровье Ханде Эрчел, звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел последнее время пугает поклонников своими фотографиями — фанаты обращают внимание, что актриса начала заметно терять в весе, о чём они озабоченно пишут в социальных сетях девушки.
Особенно людей пугает, насколько худыми стали ноги Ханде Эрчел.
Фото: Соцсети Ханде Эрчел
Вы очень красивая. Не надо вам худеть, наоборот, вернуть пару кило, вам было намного лучше.
Что стало с красавицей Ханде. Хочется накормить.
Боже мой, какая она худая.
Дайте ей что-нибудь поесть!!!
Фото: Соцсети Ханде Эрчел
Больше всего люди переживают, что актриса может быть чем-то больна.
Я начинаю переживать за неё, никогда не видел таких худых ног.
Люди всё же надеются, что внешний вид Ханде Эрчел никак не связан с болезнями, а просто она слишком занята — и на фоне бесконечной занятости и, возможно, усталости потеряла в весе. Сама девушка ничего не комментировала на этот счёт.
Сейчас у Ханде Эрчел в работе два сериала: «Два незнакомца» и «Пьянящая любовь» — оба ожидаются к выходу в течение года.
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