В Бразилии прошла акция со сдачей крови «во имя Лилит» из Diablo 4

Пользователь Reddit под ником Bear_Cliff поделился интересной акцией, которая проходила на прошлой неделе в Бразилии. Одна из местных клиник предлагала людям «сдать кровь во имя Лилит», получив в подарок сертификат и футболку в стиле Diablo 4.

Некоторые счастливчики уже поделились первыми фотографиями вместе с положенными им наградами. Видимо, акция прошла довольно успешно — ведомство поблагодарило игроков за участие в столь важном деле. Судя по всему, это был официальный ивент от Blizzard, однако на Reddit недоумевают, почему его не стали активно рекламировать в соцсетях.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Diablo 4 поступила в продажу 6 июня на ПК и консолях. За первую неделю игра принесла более $ 666 млн, показав лучший старт в истории серии.