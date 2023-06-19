В Бразилии прошла акция со сдачей крови «во имя Лилит» из Diablo 4

Пользователь Reddit под ником Bear_Cliff поделился интересной акцией, которая проходила на прошлой неделе в Бразилии. Одна из местных клиник предлагала людям «сдать кровь во имя Лилит», получив в подарок сертификат и футболку в стиле Diablo 4.
Некоторые счастливчики уже поделились первыми фотографиями вместе с положенными им наградами. Видимо, акция прошла довольно успешно — ведомство поблагодарило игроков за участие в столь важном деле. Судя по всему, это был официальный ивент от Blizzard, однако на Reddit недоумевают, почему его не стали активно рекламировать в соцсетях.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Diablo 4 поступила в продажу 6 июня на ПК и консолях. За первую неделю игра принесла более $ 666 млн, показав лучший старт в истории серии.
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