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Учёные показали, как через 70 лет будут выглядеть сотрудники на удалённой работе

Учёные показали, как через 70 лет будут выглядеть сотрудники на удалённой работе
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Американская компания Furniture At Work совместно с учёными из Университета Лидса смоделировали предположительный вид человека, постоянно работающего удалённо в 2093 году.

Авторы представили Анну — пожилую женщину, которая страдает от искривления позвоночника, плохого зрения и лишнего веса. У неё опухшие глаза и скрюченные пальцы, а сзади даже виднеется настоящий горб.

Фото: Furniture At Work

Фото: Furniture At Work

Фото: Furniture At Work

Помимо физических деформаций, Анна страдает и от психологических проблем. Женщина практически не выходит на улицу и общается со своими друзьями исключительно дистанционно, из-за чего она постоянно испытывает стресс и близка к депрессии.

Фото: Furniture At Work

Фото: Furniture At Work

Учёные отметили, что к 2100 году всё может быть далеко не так плохо. Они порекомендовали удалённым сотрудникам работать в режиме 25/5 — 25 минут рабочие, пять минут — передышка. Кроме того, нелишним будет проводить выходные на свежем воздухе и заниматься спортом.

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