Сериал «Ольга» полностью удалили из онлайн-кинотеатров

Недавно закончился пятый сезон сериала «Ольга» — он был финальным. Однако в интернете обратили внимание, что с 19 июня все страницы проекта стали пустеть: официально шоу сейчас вообще нигде недоступно.
На Premier просто удалили страницу.
Страница на Premier
Фото: Premier
На ТНТ многое ещё осталось, однако включить серии невозможно — возникает ошибка: «Видео скрыто и недоступно для просмотра».
Сайт ТНТ
Фото: ТНТ
В Premier ситуацию никак не комментируют, но люди предполагают, что удаление всего сериала может быть связано с недавним интервью исполнительницы главной роли Яны Трояновой. Мы направили запрос о ситуации представителям Premier, но на момент публикации не получили никакого ответа.
«Ольга» — популярный сериал про «обычную русскую женщину». Премьера прошла в 2017 году, за это время вышло пять сезонов.
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