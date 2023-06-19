Сериал «Ольга» полностью удалили из онлайн-кинотеатров

Недавно закончился пятый сезон сериала «Ольга» — он был финальным. Однако в интернете обратили внимание, что с 19 июня все страницы проекта стали пустеть: официально шоу сейчас вообще нигде недоступно.

На Premier просто удалили страницу.

Страница на Premier Фото: Premier

На ТНТ многое ещё осталось, однако включить серии невозможно — возникает ошибка: «Видео скрыто и недоступно для просмотра».

Сайт ТНТ Фото: ТНТ

В Premier ситуацию никак не комментируют, но люди предполагают, что удаление всего сериала может быть связано с недавним интервью исполнительницы главной роли Яны Трояновой. Мы направили запрос о ситуации представителям Premier, но на момент публикации не получили никакого ответа.

«Ольга» — популярный сериал про «обычную русскую женщину». Премьера прошла в 2017 году, за это время вышло пять сезонов.