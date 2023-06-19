Apple отменила сериал «Метрополис» от автора «Мистера Робота» прямо перед стартом съёмок

Как сообщает издание Deadline, компании Apple и Universal Studio Group решили отменить производство сериала «Метрополис», основанного на одноимённом фильме 1927 года. Работа над шоу находилась в подвешенном состоянии ещё с начала мая, когда началась забастовка сценаристов, а в середине июня корпорации окончательно свернули свои планы.
Отмечается, что авторы сериала столкнулись с растущими затратами на производство сериала из-за больших расходов на декорации и спецэффекты. Кроме того, протест сценаристов может затянуться на многие месяцы, что в теории могло бы серьёзно увеличить и так раздутый бюджет.
Съёмки «Метрополиса» должны были стартовать этим летом в Австралии — режиссёром и шоураннером должен был выступить создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл. Однако его проект забраковали, и, судя по всему, теперь он займётся ремейком сериала «Звёздный крейсер «Галактика», о котором стало известно в 2021 году.
Сюжет оригинальной картины 1927 года рассказывает о городе будущего, разделённом на две части: верхнюю, где живут состоятельные люди и находятся богатые кварталы, и нижнюю, где в ужасных условиях обитает бедное население. У фильма очень высокие оценки от критиков и зрителей — 98 баллов на Metacritic и 8,3 на IMDb.
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