Глава Blizzard Майк Ибарра прокачал своего героя в Diablo 4 до максимального 100-го уровня

Глава студии Blizzard Майк Ибарра похвастался своим персонажем в Diablo 4. Он прокачал героя-варвара до максимального 100-го уровня, используя сборку через вихрь. Своим достижением разработчик поделился в «Твиттере».
Фото: Twitter
Ибарра признался, что большую часть времени играл на своём ПК, однако на 99-м уровне он переключился на PS5, чтобы получить трофей за достижение максимального уровня. При этом создатель не планирует останавливаться на достигнутом: впереди его ждут улучшение экипировки, сражения против других игроков и получение максимального уровня кошмарных подземелий до старта первого сезона.
Первый сезон в Diablo 4 должен стартовать до конца июля. Ранее Blizzard поделилась первыми подробностями грядущего патча, который наверняка выйдет с новым сезоном поддержки.
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