Глава Blizzard Майк Ибарра прокачал своего героя в Diablo 4 до максимального 100-го уровня

Глава студии Blizzard Майк Ибарра похвастался своим персонажем в Diablo 4. Он прокачал героя-варвара до максимального 100-го уровня, используя сборку через вихрь. Своим достижением разработчик поделился в «Твиттере».

Фото: Twitter

Ибарра признался, что большую часть времени играл на своём ПК, однако на 99-м уровне он переключился на PS5, чтобы получить трофей за достижение максимального уровня. При этом создатель не планирует останавливаться на достигнутом: впереди его ждут улучшение экипировки, сражения против других игроков и получение максимального уровня кошмарных подземелий до старта первого сезона.

Первый сезон в Diablo 4 должен стартовать до конца июля. Ранее Blizzard поделилась первыми подробностями грядущего патча, который наверняка выйдет с новым сезоном поддержки.