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Разработчики объяснили, почему новые игры на ПК сильно тормозят

Разработчики объяснили, почему новые игры на ПК сильно тормозят
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Первая половина 2023 года стала настоящим испытанием для ПК-геймеров. Сразу несколько больших хитов, включая The Last of Us Part I и Star Wars Jedi: Survivor, вышли в крайне плачевном состоянии на платформе. Эксперты между тем называют ситуацию кризисом ПК-игр, а игроки каждый раз уничтожают рейтинги того или иного проекта в Steam исключительно из-за оптимизации.

Издание Digital Trends решило исследовать проблему и обратилось напрямую к разработчикам с целью выяснить причины тормозов в играх на ПК. Создатели игр выделили несколько основных моментов, которые, по их мнению, и приводят к ужасным релизам на платформе.

Среди самых главных причин — огромное число конфигураций ПК у геймеров и очень сложный для оптимизации движок Unreal Engine 4, который вызывает проблемы у большинства студий. Ещё один важный пункт: у разработчиков часто просто не хватает времени и финансирования, чтобы успеть выпустить отполированный продукт к установленной издателем дате выхода.

Digital Trends также поговорили с сотрудниками студии Tango Gameworks, авторами ритм-экшена Hi-Fi Rush. Разработчики поделились своим опытом идеальной оптимизации: они занимались ей с самого начала разработки и уделяли ей первостепенное внимание. Создатели игры тщательно следили за техническим состоянием проекта на протяжении долгого пути производства, что и помогло им выпустить по-настоящему отполированный продукт.

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