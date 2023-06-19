Кинотеатры России успокаивают зрителей и обещают дальше показывать новые фильмы Голливуда

19 июня стало известно, что компания, предоставлявшая ключи на локализованные голливудские фильмы в России, приостановила свою деятельность на неопределённый срок из-за высокого уровня пиратства. Таким образом, выход западных картин в стране поставлен на паузу, которая может продлиться вплоть до релиза лент в цифровых сервисах.
Администрация сети кинотеатров Mori Cinema в своей группе в VK попыталась успокоить зрителей, попросивших прокомментировать ситуацию. По словам представителей киносети, у них есть и другие поставщики западного контента, однако их копии придётся подождать чуть дольше — от трёх недель и более.
Друзья, без паники! Поставщики есть, но теперь предоставление ключей будет происходить не через 1–2 недели после старта проката в странах СНГ, как было раньше, а позже.
На смену поставщиков также указывает то, что в той же Mori Cinema сменилась дата выхода «Трансформеров: Восхождение Звероботов». Сперва картину обещали показать в России уже 15 июня, однако сейчас премьера сдвинулась на 29-е число, а «Флэш» ожидается не раньше 6 июля.
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