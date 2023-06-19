Раскрыты новые сроки премьеры «Флэша» и «Трансформеров» в кинотеатрах России

19 июня стало известно, что компания, предоставлявшая ключи на локализованные голливудские фильмы в России, приостановила свою деятельность на неопределённый срок из-за высокого уровня пиратства. Таким образом, выход западных картин в стране поставлен на паузу, которая может продлиться вплоть до релиза лент в цифровых сервисах.

После этого сеть кинотеатров Mori Cinema успокоила зрителей и заверила, что выпуск голливудских фильмов в России продолжится силами других поставщиков. Вместе с этим киносеть опубликовала график релизов американских блокбастеров в стране:

« Трансформеры: Восхождение Звероботов » — 29 июня;

» — 29 июня; « Флэш » — 6 июля;

» — 6 июля; «Элементарно» — 12 июля.

Фото: Страница Mori Cinema в VK

Что касается «Индианы Джонса» и других грядущих премьер, то до России они доберутся с задержкой от трёх недель и больше.