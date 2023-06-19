Вышел первый трейлер фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном

Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Крэйвен-охотник» — новой картины по вселенной «Человека-паука». Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова.
Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Canada. Права на видео принадлежат Sony Pictures.
Главные роли в фильме исполнили Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Рассел Кроу («Гладиатор»), Кристофер Эбботт («Человек на Луне»), Ариана Дебос («Вестсайдская история») и Алессандро Нивола («Амстердам»). Режиссёром ленты выступил Джей Си Чендор, постановщик боевика «Тройная граница».
Мировая премьера фильма «Крэйвен-охотник» состоится 6 октября 2023 года. Доберётся ли фильм до России официально, пока неизвестно.
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Фото: Sony Pictures
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