В FIFA 23 пройдёт женский чемпионат мира

EA рассказала о проведении женского чемпионата мира в FIFA 23, FIFA Women’s World Cup. В ходе чемпионата можно будет сыграть как в быстрых матчах, так и в режимах вроде «Лидера сборной».
В быстрых матчах вы сможете играть локально против друзей или против ИИ. Будет возможность выбрать любую стадию турнира от матчей в группе до финала и играть за одну из 32 сборных-участниц.
В турнирах геймеры со своей сборной пройдут весь путь FIFA Women’s World Cup от первого матча в группе до финала, в котором будет возможность выиграть кубок мира на тщательно воссозданном стадионе «Австралия». Также можно будет управлять всеми 32 сборными сразу.
Интерес вызывает «Лидер сборной» — это уникальный способ игры в FIFA 23, в котором игроки выступят в роли одной выбранной футболистки.
Женский чемпионат мира добавят в будущем обновлении. FIFA 23 доступна на всех актуальных платформах.
- 20 июня 2023
-
07:19
-
06:33
- 19 июня 2023
-
21:40
-
20:59
-
20:36
-
20:10
-
19:54
-
19:21
-
18:51
-
18:24
-
18:13
-
17:51
-
17:20
-
16:54
-
16:41
-
16:15
-
15:50
-
15:21
-
14:49
-
14:22
-
13:52
-
13:23
-
13:04
-
12:54
-
12:36
-
12:27
-
12:00
-
11:21
-
10:39
-
09:57
-
09:37
-
08:49
-
08:26
-
07:48
-
07:16