В FIFA 23 пройдёт женский чемпионат мира

EA рассказала о проведении женского чемпионата мира в FIFA 23, FIFA Women’s World Cup. В ходе чемпионата можно будет сыграть как в быстрых матчах, так и в режимах вроде «Лидера сборной».

В быстрых матчах вы сможете играть локально против друзей или против ИИ. Будет возможность выбрать любую стадию турнира от матчей в группе до финала и играть за одну из 32 сборных-участниц.

В турнирах геймеры со своей сборной пройдут весь путь FIFA Women’s World Cup от первого матча в группе до финала, в котором будет возможность выиграть кубок мира на тщательно воссозданном стадионе «Австралия». Также можно будет управлять всеми 32 сборными сразу.

Интерес вызывает «Лидер сборной» — это уникальный способ игры в FIFA 23, в котором игроки выступят в роли одной выбранной футболистки.

Женский чемпионат мира добавят в будущем обновлении. FIFA 23 доступна на всех актуальных платформах.