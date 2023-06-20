Число утечек личных данных жителей России выросло в два раза
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По информации издания «Известия», количество сведений о жителях России (строки баз данных, содержащие электронную почту, номер телефона и другую информацию), попавших в открытый доступ, выросло в два раза за год: с 18 млн в мае 2022 года до 38 млн в мае 2023 года.
Также обнародованы и самые крупнейшие утечки из различных магазинов и торговых сетей.
Среди крупнейших утечек — данные клиентов интернет-магазина «Читай-город» (9,6 млн уникальных записей), торговой сети «Ашан» (не менее 7,7 млн), интернет-магазина сети «Леруа Мерлен» (4,7 млн) и магазина book24.ru (3,8 млн). Все данные хакеры выложили в свободный доступ.
В Роскомнадзоре заявили, что спланированные хакерские атаки были инициированы из-за рубежа. Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к спецслужбам, отметили в ведомстве.
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